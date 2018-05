Burundi: Au moins 26 morts dans l'attaque d'un village

Un garde armé burundais, le 11 mai 2018. — STR / AFP

Un groupe armé a tué 26 personnes dans le nord-ouest du Burundi, a annoncé samedi le ministre de la Sécurité. « Les terroristes venus et repliés en RDC ont fusillé et brûlé : 26 morts et 7 blessés », a affirmé Alain Guillaume Bunyoni.

Cette attaque est survenue alors que le climat est de plus en plus tendu dans le pays à l’approche du référendum constitutionnel contesté prévu le 17 mai qui devrait permettre au président Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer deux mandats de sept ans à partir de 2020.

Le gouvernement a déployé ces dernières semaines des soldats dans les zones frontalières après avoir accusé des groupes de l’opposition en exil de chercher à perturber la consultation.

Un « véritable carnage »

Pendant des heures, à partir d’environ 22h (20h GMT) vendredi, un village de la province de Cibitoke, frontalière de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, a été le théâtre d’un déchaînement de violences, ont raconté des témoins à l’AFP. Un groupe d’hommes armés de fusils et d’armes blanches a tué des dizaines de personnes et incendié des édifices, ont-ils dit.

« Ces criminels sont allés de maison à maison et ont commis un véritable carnage, certaines des victimes ont été égorgées, d’autres achevées au fusil, […], il y a même toute une famille qui a été brûlée vive dans sa maison », a expliqué un responsable local.

On ignore pour l’instant les raisons de cette attaque et l’identité des assaillants, qui ont, selon des habitants, gagné la RDC après l’attaque. « Pour l’instant, ces criminels ne sont pas encore identifiés, mais une enquête est en cours pour déterminer leur identité », a déclaré un policier qui a souhaité garder l’anonymat.

Crise politique en avril 2015

L’annonce en avril 2015 de la candidature controversée de Pierre Nkurunziza, âgé de 54 ans, à un troisième mandat a plongé le Burundi dans une crise politique qui a fait au moins 1.200 morts et plus de 400.000 réfugiés, et sur laquelle la Cour pénale internationale a ouvert une enquête.

L’ONG Human Rights Watch (HRW) avait dénoncé en avril une répression accrue dans le pays à l’approche du référendum. Dans un communiqué accompagnant la publication d’un rapport, elle avait accusé les forces gouvernementales et les membres du parti au pouvoir d’avoir « tué, passé à tabac et intimidé des citoyens perçus comme des opposants » afin d’assurer la victoire du président Nkurunziza au référendum.

L’opposition en exil, regroupée au sein de la coalition Cnared, a appelé la population à « boycotter » le référendum.

>> A lire aussi : 300 élèves suspendus pour avoir dégradé des photos du président du Burundi