«Pas grave, il va mourir»: La mauvaise blague sur John McCain embarrasse la Maison Blanche

Une membre de l’équipe de communication de Donald Trump a déclaré que ce n’était « pas grave » si le sénateur John McCain s’opposait à la nomination de Gina Haspel comme directrice de la CIA, puisqu’il allait « mourir de toute façon ». La « blague » lâchée par Kelly Sadler en réunion et rapportée par les médias américains, n’est pas très drôle en soi et encore moins lorsque l’on sait que John McCain est atteint d’un grave cancer.

Même si un responsable de la Maison Blanche a expliqué que la blague était tombée à plat, l’épouse de John McCain, Cindy, a pris le commentaire très au sérieux. « Puis-je vous rappeler que mon mari a une famille, 7 enfants et 5 petits-enfants », a-t-elle écrit sur Twitter, en s’adressant directement à Kelly Sadler.

@kellysadler45 May I remind you my husband has a family, 7 children and 5 grandchildren.