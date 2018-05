Le maire de Londres fait la chasse aux publicités pour la «malbouffe»

Le maire de Londres Sadiq Khan a proposé vendredi d’interdire les publicités pour la « malbouffe » dans le métro et les bus de la capitale britannique afin de lutter contre la « bombe à retardement » que constitue selon lui l’obésité infantile.

« Je propose d’interdire la publicité pour la malbouffe dans tout notre réseau de métros et de bus », déclare l’édile sur Twitter.

London has one of the highest childhood obesity rates in Europe, with 40% of children aged 10 & 11 overweight or obese. That's why today — as part of a package of measures in our new London Food Strategy — we're proposing to ban harmful junk food ads from the entire @TfL network. https://t.co/Oah1RLDaue