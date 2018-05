Nouvelles technologies: L'Australie a-t-elle commencé à micropucer sa population ?

Cette micropuce dotée de la technologie RFID peut être implantée sous la peau. — 32M/Cover Images/SIPA

Plusieurs blogs rapportent que l’Australie a commencé à implanter des puces sous la peau.

Mais le gouvernement australien n’a jamais décidé d’une telle mesure.

Tout est parti d’une simple bibliographie publiée en 2010 sur le site du ministère australien de la Santé.

Et si vous pouviez directement ouvrir une porte ou contrôler votre téléphone à partir d’une micropuce implantée dans votre corps ? Cela semble être de la science-fiction mais la technologie existe. En Belgique, des salariés volontaires d’une entreprise flamande se sont fait implanter une puce sous la peau pour accéder à leur lieu de travail. Aux Etats-Unis, des employés d’une entreprise informatique effectuent diverses tâches grâce à cette nouvelle technologie.

Ces exemples restent ponctuels. Un Etat aurait-il franchi le pas et aurait-il décidé de micropucer les citoyens ? Oui, à en croire plusieurs blogs, selon lesquelsl'Australie a pris une telle décision. Mais les élus australiens n’ont jamais légiféré en ce sens.

Ces blogs citent comme source deux articles : le premier a été publié en 2016 sur un site d’infos australien, News.com.au. Cet article ne parle pas d’un projet du gouvernement : il s’agit d’une interview d’une Australienne et d’un Américain, qui ont choisi volontairement de se faire implanter une micropuce. Leur démarche est strictement personnelle.

Tout est parti d’une simple bibliographie

Quant au second article, il date de 2010. Publié sur le site américain CBS, son auteur s'inquiète d’une bibliographie compilée par le ministère australien de la Santé et mise en ligne. On y trouve des liens vers des articles sur la technologie RFID, utilisée dans les micropuces. La page n’est plus disponible actuellement sur le site du ministère. Il s’agissait de pistes de travail, qui n’ont pas été concrétisées. Depuis, le ministère a fait le choix d’attribuer un numéro unique à chaque Australien, composé de seize chiffres. Ce numéro est mis à disposition des professionnels de santé et n’est certainement pas implanté dans le corps de chaque citoyen.

