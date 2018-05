Sept personnes, dont quatre enfants, retrouvées mortes dans une propriété rurale d'Australie

Quatre enfants et trois adultes ont été retrouvés morts vendredi non loin de deux armes à feu, dans une propriété rurale près de la région viticole de Margaret River, dans l’ouest de l’Australie. Le drame s’est produit dans la petite localité d’ Osmington, au sud de Perth, a annoncé la police.

La police a expliqué avoir été alertée tôt le matin par un coup de téléphone et s’être rendue sur les lieux pour découvrir « un incident horrible ». Cinq corps ont été retrouvés dans une maison et deux à l’extérieur. Les enquêteurs ne recherchent aucun suspect, ce qui laisse entendre qu’il s’agit de meurtres suivis de suicide.

Margaret River tragedy: Seven people have been found dead on a farming property in Osmington. @Rob7Scott reports. #7News pic.twitter.com/1SHqU0rZKk