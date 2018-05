Pourquoi Singapour a été choisie pour héberger le sommet Trump-Kim?

Ils ont fait durer le suspense plusieurs semaines avant d’enfin dévoiler, jeudi, le lieu de leur première rencontre. Un pied à l’Est, un autre à l’Ouest, Singapour était l’un des endroits les plus sûrs d’Asie pour accueillir le 12 juin le sommet historique entre les dirigeants américain et nord-coréen.

Le ministère des Affaires étrangères de Singapour a confirmé jeudi que la cité-Etat hébergerait cette réunion au cours de laquelle le président américain Donald Trump et le Nord-Coréen Kim Jong-un évoqueront la « dénucléarisation » de la péninsule coréenne après des mois d’escalade.

Donald Trump avait annoncé jeudi dans un tweet que ce premier sommet aurait lieu à Singapour. « Nous espérons que ce sommet fera avancer les perspectives de paix dans la péninsule coréenne », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Singapour dans un communiqué.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!