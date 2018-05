Affaire Weinstein: «J'ai des moments de rage», confie la femme du producteur

Sept mois après l'explosion du scandale Weinstein, sa femme Georgina Chapman s'est confiée au magazine Vogue USA, expliquant le choc qu'ont été pour elle les révélations sur ses abus sexuels. «Il y avait une partie de moi qui était terriblement naïve - clairement, tellement naïve», a expliqué au magazine cette Britannique de 42 ans, mariée à Harvey Weinstein depuis 2007, avec lequel elle a eu deux enfants.

«J'ai des moments de rage, des moments de trouble, des moments d'incrédulité. Et des moments où je pleure, juste pour mes enfants. Que sera leur vie? (...) Ils aiment leur père, ils l'aiment», a-t-elle confié, lors d'une interview réalisée en partie dans la maison de Greenwich Village où elle habitait avec Weinstein, avant qu'ils ne se séparent après ces révélations.

Elle dit être tombée des nues en apprenant toutes les accusations d'abus sexuels contre lui. Elle ne s'était «jamais» doutée de rien, d'autant que le puissant producteur voyageait constamment. «C'est ce qui rend tout ça si incroyablement douloureux: J'avais ce que je croyais être un mariage heureux. J'aimais ma vie (...) Il était mon ami et mon confident et me soutenait».

