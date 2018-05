Sommet Kim Jong-un/Trump : Il aura lieu à Singapour

La fin du suspens. On sait désormais où Donald Trump et Kim Jong Un vont se rencontrer. Ce sera le 12 juin à Singapour. Un sommet historique pour discuter d’un enjeu crucial, la « dénucléarisation » de la Corée du Nord après des mois d’escalade et de tensions.

Le président des Etats-Unis, qui entretenait le suspense sur la date et le lieu de ce tête-à-tête avec le numéro un nord-coréen, en a fait l’annonce jeudi quelques heures après avoir accueilli, près de Washington, trois prisonniers américains tout juste libérés par Pyongyang. « Nous allons tous deux essayer d’en faire un moment très important pour la Paix dans le Monde ! », a-t-il écrit sur Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!