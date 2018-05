Le scientifique australien de 104 ans s'est donné la mort en Suisse

Il était venu jusqu'en Suisse pour bénéficier d’un suicide assisté que son pays, l’Australie, lui refusait. David Goodall, un scientifique de 104 ans s’est éteint jeudi midi à Bâle. « A 12h30 aujourd’hui, le professeur David Goodall s’est éteint paisiblement à Bâle, en Suisse, d’une injection de Nembutal », a tweeté le Dr Philip Nitschke, fondateur d’Exit International, qui l’avait aidé à organiser son dernier voyage.

At 12.30 today (10th May) Professor David Goodall, 104 years of age, died peacefully at Life Cycle, Basel, Switzerland from an infusion of Nembutal.

David Goodall ne souffrait d’aucune maladie en phase terminale, mais jugeait que sa qualité de vie s’était détériorée et qu’il était temps de partir. Après une tentative de suicide ratée en début d’année, il avait demandé aux autorités australiennes de bénéficier d’un suicide assisté. Mais devant leur refus, il avait été contraint de voyager jusqu’en Suisse, où plusieurs fondations offrent ce service.

Exit remembers a remarkable life and death. Our oldest member, 104 yr old Professor David Goodall dies in Basel, Switzerland with Life Circle, to music Ode an die Fruede (Beethoven’s 9th) and an infusion of Nembutal https://t.co/4HyLAjAyEQ pic.twitter.com/TgFktliVdr