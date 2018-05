Etats-Unis: Donald Trump annonce le retour de trois détenus américains de Corée du Nord

Les trois détenus américains sont en train de revenir dans leur pays, dans l’avion du secrétaire d’Etat Mike Pompeo, a annoncé Donald Trump ce mercredi.

« Je suis heureux de vous annoncer que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo est dans les airs en train de revenir de Corée du Nord avec les trois merveilleux gentlemen que tout le monde a tant envie de retrouver. Ils semblent en bonne santé », a annoncé Donald Trump dans un tweet publié ce mercredi.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.