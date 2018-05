VIDEO. Nucléaire iranien: Un drapeau américain brûlé au Parlement à Téhéran

La colère exprimée par un geste et des mots violents. Des députés iraniens ont brûlé ce mercredi matin un drapeau américain en papier et une copie de l’accord sur le nucléaire à la tribune du Parlement à Téhéran, en criant « mort à l’Amérique », au lendemain de l’abandon de ce pacte par les États-Unis.

In symbolic move after US withdrawal, Iranian lawmakers on Wednesday set fire on the nuclear deal and the US flag while chanting "Death to America" pic.twitter.com/HVwzrvL9Un