Accord sur le nucléaire iranien: Trois questions autour du retrait américain

« Aujourd’hui, nous avons la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge ». Partant de cette assertion, Donald Trump a annoncé mardi leretrait pur et simple des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien et le retour à l’ère des sanctions économiques contre la République islamique et les entreprises étrangères faisant affaire avec elle.

Ce n’est pas une surprise, Donald Trump ayant fait de ce retrait une promesse de campagne. Mais ce pas en arrière pourrait avoir des conséquences considérables. 20 Minutes vous aide à y voir plus clair.

Cet accord est historique aux regards des douze années de négociations qui ont été nécessaires pour l’obtenir. L’arrangement d’une centaine de pages a été signé le 14 juillet 2015, à Vienne, entre l’Iran et les pays du « P 5+1 », soit les cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie) plus l’Allemagne. Il est entré en vigueur six mois plus tard en janvier 2016.

L’accord vise à lever progressivementles sanctions qui pesaient depuis des années sur l’Iran. Celles instaurées par les États-Unis dès 1979 ou celles imposées par les Nations Unies entre 2006 et 2010 ou l’Union européenne en 2007 alors que l’Iran était sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, désireux de reprendre le programme d’enrichissement d’uranium iranien en dépit des pressions internationales. Il s’agit de sanctions commerciales, financières, bancaires en passant par sur un embargo sur les armes ou sur le pétrole. Depuis 1995, par exemple, les Etats-Unis empêchaient le commerce du pétrole avec l’Iran, en interdisant aux compagnies du monde entier d’investir dans l’industrie pétrolière iranienne sous peine de sanctions commerciales.

En échange de la levée de ces sanctions, la République islamique s’engage à limiter ses activités nucléaires et à ne pas chercher à se doter de l’arme atomique. Dans le détail, l’accord exige de l’Iran qu’il divise par deux le nombre de ses centrifugeuses en activité servant à enrichir l’uranium et à ne pas dépasser ce nombre pendant dix ans. Il lui fallait aussi modifier son réacteur à eau lourde d’Arak, de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire. Enfin, l’accord prévoit également des visites régulières, sur tous les sites nucléaires iraniens, par les inspecteurs de l’ AIEA (Agence internationale pour l’énergie atomique).

« Donald Trump fait référence à une soi-disant preuve qu’a mis en exergue Benjamin Netanyahu, lors d’une conférence de presse il y a quelques jours », explique Emmanuel Dupuy, président de l’Institut prospective et sécurité en Europe (IPSE), contacté par 20 Minutes. Le 30 avril dernier, le premier ministre israélien assurait en effet que les services secrets israéliens disposaien t de « preuves concluantes » d’un plan secret que l’Iran pouvait activer à tout moment pour se doter de la bombe atomique.

Rien de neuf à l’horizon s’était empressé de souligner, sur Twitter, Rob Malley, ancien conseiller du président Barack Obama. « Ces documents avaient déjà été présentés en 2011, donc avant l’accord sur le nucléaire de 2015 et à une époque où l’Iran était toujours sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad », confirme Emmanuel Dupuy.

For those who have followed the Iranian nuclear file, there is nothing new in Bibi's presentation. All it does is vindicate need for the nuclear deal



But the Israeli prime minister has an audience of one: Trump



And he's unfortunately unlikely to reach the same conclusion.