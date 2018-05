Nucléaire iranien: Jean-Yves Le Drian et ses homologues se réunissent avec des Iraniens lundi

DIALOGUE Branle-bas de combat pour la diplomatie européenne, alors que Donald Trump a annoncé mardi le retrait pur et simple des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions…

Jean-Yves le Drian, ministre des Affaires étrangères à Toronto le 22 avril 2018. — Chris Young/AP/SIPA

Les ministres français, britannique et allemand des Affaires étrangères rencontreront lundi prochain des représentants de Téhéran pour voir comment préserver l’accord sur le nucléaire iranien, a annoncé ce mercredi Jean-Yves Le Drian sur RTL. « Nous allons nous réunir avec mes collègues britannique et allemand lundi prochain, avec aussi les représentants de l’Iran, pour envisager l’ensemble de la situation », a continué le chef de la diplomatie française.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2018

Donald Trump a annoncé mardi le retrait pur et simple des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions. Une position dure limitant les marges de manœuvre des Européens qui devraient poursuivre mercredi leurs concertations pour sauver le compromis de 2015.

« Profonde déception » de la Russie

« La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine », a déclaré sur Twitter Emmanuel Macron. Dans un communiqué commun, le président français, la chancelière allemande Angela Merkel et la Première ministre britannique Theresa May se sont dits « déterminés à assurer la mise en œuvre » de ce texte en « maintenant les bénéfices économiques » au profit de la population iranienne.

Moscou a aussi fait part de sa « profonde déception » et de son « extrême inquiétude ». Dans la région, la Turquie a dit craindre « de nouveaux conflits » tandis que la Syrie a « condamné avec force » l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord, affirmant sa « totale solidarité » avec Téhéran.

Malgré le retrait américain, Emmanuel Macron, qui s’était rendu à Washington fin avril, a relancé mardi son initiative visant à travailler « collectivement » à un accord « plus large » couvrant « l’activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques et la stabilité au Moyen-Orient ».

>> A lire aussi : Washington regrettera «comme jamais» de quitter l'accord, avertit l'Iran

>> A lire aussi : Netanyahu accuse l'Iran de développer un programme nucléaire secret

>> A lire aussi : Six questions pour comprendre le bras de fer entre Washington et Téhéran