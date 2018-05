Nucléaire iranien: L'Iran dénonce une «guerre psychologique», les Européens «déterminés» à sauver l'accord

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Après l’annonce par Donald Trump du retrait pur et simple des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions américaines, le président iranien Hassan Rohani, qui s’était beaucoup investi dans cet accord, a immédiatement accusé son homologue américain de pratiquer « une guerre psychologique ».

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today’s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe