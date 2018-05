Le procureur de New York démissionne après avoir été accusé de violences contre quatre femmes

Le procureur de New York, Eric Schneiderman, le 3 avril 2018. — Mary Altaffer/AP/SIPA

Coup de théâtre pour le démocrate. Le procureur de New York, grand opposant à Donald Trump et qui s’était érigé en relais judiciaire du mouvement #MeToo contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel après l’affaire Weinstein, a démissionné, suite à des accusations de violences contre quatre femmes.

« Ces dernières heures, des accusations graves, que je réfute, ont été lancées contre moi », a déclaré Eric Schneiderman. « Si elles ne sont pas liées à ma conduite professionnelle ou aux activités de mes services, elles m’empêcheront de diriger le travail du bureau (du procureur) en cette période critique », a-t-il dit en annonçant sa démission, qui prendra effet ce mardi soir.

Violemment frappées

Dans un article publié lundi sur le site de l’hebdomadaire The New Yorker, deux femmes ont témoigné à visage découvert contre Eric Schneiderman, tandis que deux autres évoquent des faits présumés sous couvert d’anonymat. Manning Barish dit avoir eu une liaison avec le procureur de l’Etat de New York entre l’été 2013 et la fin de l’année 2015. Tanya Selvaratnam, l’autre femme identifiée dans l’article, explique avoir été en couple avec Eric Schneiderman entre l’été 2016 et l’automne 2017.

Les deux victimes présumées racontent que l’ancien élu démocrate au Sénat de l’Etat de New York, les a frappées violemment à plusieurs occasions, souvent alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Il aurait même fait mine de les étrangler et les aurait menacées de mort si elles le quittaient. Les deux femmes disent avoir consulté un professionnel de santé après avoir été giflées violemment sur le visage et l’oreille et étranglées, selon le journal.

« Je n’ai agressé personne »

« Dans l’intimité de relations privées, j’ai pris part à des jeux de rôle et à d’autres activités sexuelles consensuelles », a déclaré le procureur de New York dans une déclaration publiée avant sa démission. « Je n’ai agressé personne, ajoute-t-il. Je n’ai jamais eu de relation sexuelle non consentie, ce qui constitue une ligne que je ne franchirais pas. »

Cependant, selon le New Yorker, aucune des femmes n’a jugé son comportement comme « consensuel ». Michelle Manning Barish raconte avoir été giflée après qu’ils ont bu ensemble. « C’était horrible. C’est arrivé par surprise. (…) J’ai perdu mon équilibre et suis tombée sur le lit. (…) Je me suis relevée pour le pousser et il m’a repoussée sur le lit. Il a utilisé le poids de son corps pour me maintenir et a commencé à m’étrangler. C’était très dur. J’ai lancé des coups de pied », a-t-elle raconté au journal.

Il avait poursuivi en justice la Weinstein Company

Le gouverneur démocrate de New York Mario Cuomo a appelé le procureur de l’Etat à démissionner. « Mon opinion personnelle est qu’au vu des faits accablants évoqués dans l’article, il n’est pas possible pour Eric Schneiderman de continuer à servir comme procureur », a-t-il dit.

En février, le procureur de New York avait poursuivi en justice la Weinstein Company pour ne pas avoir protégé ses employés contre la conduite d’Harvey Weinstein malgré de nombreuses plaintes du personnel.

Elu procureur en 2010, Eric Schneiderman est devenu, depuis l’élection de Donald Trump, l’un de ses opposants les plus actifs au sein de l’institution judiciaire américaine. Il a engagé de nombreuses actions en justice pour contrecarrer des mesures de l’administration Trump, notamment sur le climat, l’immigration ou la neutralité du net.