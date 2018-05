Donald Trump apporte son soutien à la directrice controversée de la CIA

Malgré les controverses qui entourent Gina Haspel, Donald Trump a apporté son soutien total à la potentielle nouvelle directrice de la CIA. « Ma très respectée candidate à la direction de la CIA, Gina Haspel, est sous le feu des critiques parce qu’elle a été trop dure avec les terroristes. Et dire qu’en ces temps dangereux, nous avons la personne la plus qualifiée, une femme, et que les Démocrates n’en veulent pas parce qu’elle est trop dure contre le terrorisme. Gagne Gina ! », écrit-il sur Twitter.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!