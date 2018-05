Irak: Daesh revendique l'assassinat d'un candidat aux législatives du 12 mai

Des affiches pour les élections législatives, à Bagdad, le 30 avril 2018. — Hadi Mizban/AP/SIPA

C’est bien Daesh qui a assassiné un candidat aux législatives du 12 mai dans le nord de l'Irak. L’organisation terroriste a revendiqué cet acte ce lundi, pour la première fois depuis le début de la campagne.

Dans un communiqué publié sur Telegram, Daesh a revendiqué l’assassinat de Farouq Zarzour al-Joubouri, 45 ans, candidat sunnite sur la liste emmenée par le vice-président Iyad Allawi, le traitant de « mécréant » car il concourt aux élections, honnies par l’EI.

Ce titulaire d’un doctorat en agriculture a été tué par balles à son domicile situé dans la région de Mossoul, ancienne «capitale» du «califat» autoproclamé de Daesh en Irak. Assassiné « à l’aube », ce candidat figurait sur la liste « Alliance nationale », a indiqué Salah al-Joubouri, responsable local à Qayyarah, à 70 kilomètres au sud de Mossoul.

Des élections déjà menacées

« Ils l’ont abattu par balles après s’être introduits chez lui », a-t-il précisé. Des sources médicales ont confirmé avoir reçu le corps sans vie du candidat, qui se présentait pour la première fois à un scrutin parlementaire.

Il y a six mois, Bagdad annonçait avoir vaincu Daesh et en avoir « fini » avec plus de trois années de combat contre les djihadistes. Mais ceux-ci, désormais terrés dans des zones désertiques ou organisés en cellules clandestines, ont déjà menacé les législatives de samedi, les premières dont l’approche n’était pas ensanglantée jusque-là par la violence.

Samedi, près de 24,5 millions d’électeurs départageront environ 7.000 candidats qui s’affrontent pour 329 sièges au Parlement, lors d’un scrutin tendu.

