Royal Baby 3: William et Kate dévoilent deux photos du prince Louis

Le prince Louis a neuf jours, le jour des trois ans de sa grande sœur, la princesse Charlotte. — Duchesse de Cambridge

Le prince Louis immortalisé par sa maman. Deux photos du fils du prince William et de Kate, dont une dans les bras de sa grande sœur Charlotte, ont été diffusées dimanche par le palais de Kensington.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 5, 2018

Le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge, né le 23 avril à Londres, a été photographié par sa mère au palais de Kensington, où réside la famille. Sur l’une de ces photos, prise alors qu’il n’a que trois jours, le nouveau-né, tout de blanc vêtu, a les yeux grands ouverts et regarde sur le côté.

Le jour de l’anniversaire de Charlotte

Il semble dormir sur la seconde photo, tandis que sa sœur Charlotte l’enlace et lui dépose un baiser sur le front. L’image a été prise le 2 mai, le jour de l’anniversaire de Charlotte, qui a fêté ses trois ans. L’aîné des enfants, George, 4 ans, n’apparaît pas sur les clichés.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.



This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 5, 2018

William et Kate sont « ravis » de partager ces photographies et « remercient le public pour les gentils messages qu’ils ont reçus pour la naissance du prince Louis et à l’occasion de l’anniversaire de Charlotte », a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué.

Le prince Louis est cinquième dans l’ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, son père William, son grand frère George, et sa grande sœur Charlotte.