VIDEO. Un séisme de magnitude 6,9 frappe Hawaï sur les flancs d'un volcan en éruption

Mouvement de panique à Hawaï. Un tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé vendredi l’archipel de Hawaï sur les flancs du volcan Kilauea, dont l'entrée en éruption la veille a provoqué coulées de lave, nuages de cendres rosées et, plus problématiques, émanations toxiques.

Le séisme s’est produit à 22h32 GMT à une profondeur de 5 kilomètres à 16 km au sud-ouest de Leilani Estates, une des localités où les autorités se sont mobilisées pour tenir des centaines d’habitants à l’écart du volcan.

L’état d’urgence décrété

Selon l’agence américaine de géologie et sismologie (USGS), le tremblement de terre a eu lieu « quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975, d’une magnitude de 7,1 » qui avait fait deux morts et 28 blessés sur l’île d’Hawaï, la plus grande de l’archipel américain situé dans le Pacifique.

🔴Un #séisme de magnitude 6.9 vient de toucher Hawaii près de #Kilauea. Petits changements du niveau de la mer observés mais pas de #tsunami d’après les experts. A rappeler que le volcan de Kilauea est entré en éruption causant des évacuations.#earthquakes #ALERTE #Hawaii pic.twitter.com/fcjvi6k7ZW — Charles Baudry (@CharlesBaudry) May 4, 2018

Un précédent séisme de magnitude 5,7 avait frappé plus tôt vendredi et les autorités ont prévenu que l’activité sismique, qui a déclenché l’éruption du volcan Kilauea, l’un des cinq volcans en activité sur l’île, allait se poursuivre. Le gouverneur de Hawaï, David Ige, a décrété l’état d’urgence pour pouvoir débloquer des moyens supplémentaires.