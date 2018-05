Avortement: L'Iowa adopte la loi anti-IVG la plus restrictive des États-Unis

L’Iowa a adopté ce mercredi une nouvelle loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il s’agit de la réglementation la plus contraignante des Etats-Unis en termes de période possible d’intervention.

Le Parlement de cet État américain, à majorité républicaine, a interdit l’avortement à partir du moment où les battements du cœur du foetus​ sont détectés, ce qui est possible dès la sixième semaine de grossesse. Des exceptions sont prévues pour les victimes de viol et d’inceste.

Tonight the Iowa House took a strong stand to protect unborn life with the passage of the heartbeat bill #ialegis #iagop

« Nous effectuons aujourd’hui un pas courageux […] pour dire à la nation que l’Iowa défendra ses plus fragiles, ceux qui n’ont pas de voix – nos enfants à naître », a déclaré l’élue républicaine locale Shannon Lundgren. Le texte doit encore être promulgué par la gouverneure de l’État, Kim Reynolds, opposée à l’IVG. Cette dernière n’a pas encore indiqué si elle apposerait sa signature.

Les partisans du texte souhaitent saisir la Cour suprême des États-Unis, qui a légalisé l’avortement en 1973 sur tout le territoire. Les « pro-life » (anti-avortement) voient en Donald Trump un allié. Il pourrait nommer un nouveau juge conservateur à la Cour, faisant basculer le rapport de force et ouvrant une nouvelle voie à une restriction de la législation fédérale sur l’ avortement.

La Cour suprême américaine avait rejeté en 2016 des recours du Dakota du Nord et de l’Arkansas, après l’annulation par des tribunaux locaux de législations similaires sur les battements cardiaques. L’ACLU, puissante association de défense des droits civiques, a condamné dans un communiqué l’adoption du projet de loi, estimant qu’il allait ramener « les femmes de l’Iowa près d’un demi-siècle en arrière ».

This is an outrageous assault on women's dignity and bodily autonomy. We stand with @acluiowa and all Iowa women. https://t.co/CyPmWwpDTV