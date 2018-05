Rupture des relations Maroc-Iran: «Cela va isoler encore plus l’Iran sur le plan diplomatique»

Un homme passe devant l'ambassade d'Iran à Rabat le 2 mai 2018. — FADEL SENNA / AFP

Le Maroc a annoncé mardi rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran: l’ambassadeur du Maroc a quitté Téhéran et celui de l’Iran à Rabat va faire de même.

Pour Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po et spécialiste du Maghreb, cette rupture des liens est durable.

Cela va isoler encore plus l’Iran sur le plan diplomatique, d’autant que plusieurs pays du Golfe (lQatar, Émirats arabes unis, Bahreïn, Arabie saoudite, Koweït) soutiennent le Maroc.

Le divorce est consommé. Le Maroc a annoncé mardi rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran. Rabat reproche à Téhéran d’avoir facilité une livraison d’armes au Polisario, mouvement indépendantiste au Sahara occidental, via le Hezbollah libanais. Ce qu'a nié Téhéran. Kader Abderrahim, professeur à Sciences Po et spécialiste du Maghreb, analyse les conséquences de cette décision pour ces deux pays.

Que signifie « rompre les liens diplomatiques » avec un autre pays ?

Cela veut dire que l’ambassadeur du Maroc a quitté Téhéran et que celui de l’Iran à Rabat va en faire de même. Et que les deux pays n’entretiendront plus de contacts politiques directs.

Cette dégradation des relations entre les deux pays est-elle surprenante ?

Oui et non. Non, car le Maroc et l’Iran avaient déjà rompu leurs liens diplomatiques entre 2009 et 2014, Rabat dénonçant notamment un « activisme » religieux de Téhéran dans le royaume. Mais il y a quelque chose d’inédit dans ce cas. Car en général, on rompt les relations diplomatiques avec un autre pays en raison d’un embargo, d’une fermeture de frontière, d’une guerre… Là, le Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran pour des raisons intérieures, ce qui est très rare.

Pensez-vous que les Etats-Unis, hostiles à l’Iran, aient fait pression sur le Maroc ?

Non, car le Maroc est très sensible sur la question du Sahara. En revanche, on peut imaginer que les services de renseignements marocains et américains ont collaboré. Notamment, car le Maroc déclare posséder des preuves irréfutables de la livraison d’armes par le Hezbollah au Front Polisario.

Quelles peuvent être les conséquences pour ces deux pays ?

Cette rupture des liens est durable et c’est comme si l’on coupait un cordon créé après la Seconde Guerre mondiale. Même s’il sera toujours possible de faire passer des messages par le biais d’intermédiaires, cela va compliquer leurs relations en cas de tensions sur la scène politique internationale. Et cela va isoler encore plus l’Iran sur le plan diplomatique, d’autant que plusieurs pays du Golfe (Qatar, Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie saoudite, Koweït) ont soutenu le Maroc dans sa volonté de rompre les liens avec Téhéran. En revanche, les enjeux commerciaux entre l’Iran et le Maroc étant faibles, cette situation ne les pénalisera pas économiquement.

