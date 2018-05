VIDEO. Australie: Emmanuel Macron crée le malaise en parlant de l'épouse du Premier ministre australien

POLITIQUE « I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife », a déclaré le chef de l’Etat français…

Emmanuel Macron avec le Premier ministre australien et sa femme. — MICK TSIKAS/AP/SIPA

Petite boulette de traduction pour le chef de l’Etat français. Emmanuel Macron, en visite actuellement en Australie, a voulu remercier ce mardi lors d’une conférence de presse la femme du Premier ministre, Lucy Turnbull. « I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife », a déclaré le président de la République.

Seulement voilà, le terme « délicieux » ne s’emploie jamais en anglais pour désigner une personne. Dans la langue de Shakespeare, « delicious » ne s’utilise que pour parler de la nourriture ou alors pour une allusion à connotation sexuelle, note le site Mashable.

De nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux

Une bourde qui a bien évidemment fait rire de nombreux Australiens, qui ont profité de cette occasion pour se moquer des Français sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas une mauvaise traduction, il est juste Français » ou encore « On ne peut pas quitter ces Français des yeux une seconde », ont tweeté des internautes.

that's not a mistranslation, he's just French — ghost malone (@corgzone) May 2, 2018

Can't take your eye off those Frenchmen for a second. — squig (@squig_) May 2, 2018

Le président français Emmanuel Macron est arrivé mardi en Australie, où il entend « ancrer » la relation franco-australienne « sur le plan stratégique, économique, mais aussi scientifique, culturel et linguistique », et « acter un nouvel axe indo-pacifique ».