Australie: Emmanuel Macron crée le malaise en parlant de l'épouse du Premier ministre australien

« I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife », a déclaré le chef de l'Etat français…

French President Emmanuel Macron, center, poses with Australia's Prime Minister Malcolm Turnbull, left, and his wife, Lucy, at the Sydney Opera House in Sydney, Australia, Tuesday, May 1, 2018. President Macron is in Sydney for bilateral talks. — MICK TSIKAS/AP/SIPA

Petite boulette de traduction pour le chef de l’Etat français. Emmanuel Macron, en visite actuellement en Australie, a voulu remercier ce mardi lors d’une conférence de presse la femme du Premier ministre, Lucy Turnbull. « I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife », a déclaré le président de la République.

Seulement voilà, le terme « délicieux » ne s’emploie jamais en anglais pour désigner une personne. En anglais, « delicious » ne s’utilise que pour parler de la nourriture ou alors pour une allusion à connotation sexuelle, note le site Mashable.

Sometimes translation is tough.

"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife" @EmmanuelMacron says to @TurnbullMalcolm pic.twitter.com/bIn6kokiYW — ABC Sydney (@abcsydney) May 2, 2018

De nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux

Une bourde qui a bien évidemment fait rire de nombreux Australiens, qui ont profité de cette occasion pour se moquer des Français sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas une mauvaise traduction, il est juste Français » ou encore « On ne peut pas quitter ces Français des yeux une seconde », ont tweeté des internautes.

that's not a mistranslation, he's just French — ghost malone (@corgzone) May 2, 2018

Can't take your eye off those Frenchmen for a second. — squig (@squig_) May 2, 2018

Le président français Emmanuel Macron est arrivé mardi en Australie, où il entend « ancrer » la relation franco-australienne « sur le plan stratégique, économique, mais aussi scientifique, culturel et linguistique », et « acter un nouvel axe indo-pacifique ».