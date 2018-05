VIDEO. Japon: Un grand huit se bloque, les passagers suspendus au-dessus du vide pendant deux heures

L'attraction est restée bloquée pendant deux heures. — Takashi Ozaki/AP/SIPA

Ils se souviendront de leur visite. Plusieurs dizaines de passagers se sont retrouvés coincés pendant plus de deux heures à 30 m de haut, mardi, lorsqu’un grand huit s’est bloqué au parc Universal Studios d’Osaka, dans l’ouest du Japon.

Deux voitures circulaient, transportant 64 personnes en tout, au moment où l’attraction « Flying Dinosaur », inspirée de l’univers de Jurassic Park, s’est figée. Un arrêt pour « raisons de sécurité », alors qu’un problème moteur avait été détecté, a expliqué le parc. L’une des voitures se trouvait au point le plus haut du circuit, soit à une trentaine de mètres de hauteur.

Les passagers sont en position allongée, face au sol. - Universal Studios Japan

« Un Pteranodon hors de contrôle va vous saisir par-derrière et vous emmener haut dans le ciel », promet la description de l’attraction sur le site du parc. « Il n’y aura que de l’air entre vous et le sol ! ». C’est donc suspendus, allongés face au sol, que les passagers ont attendu que le personnel vienne les délivrer via un escalier de secours. Les malheureux occupants de la voiture la plus haute ont dû patienter pendant deux heures dans cette position précaire. Personne n’a été blessé, selon Universal Studios Japan.

L’incident, qui s’est produit en période d’affluence en pleine Golden Week, la semaine annuelle de congés des Japonais, intervient après des épisodes similaires en août et septembre dernier, sur la même attraction. Tous les visiteurs n’ont cependant pas été découragés par les aléas du dinosaure volant, et la file d’attente a repris dès que le grand huit a été remise en marche, rapporte l’agence de presse Kyodo.