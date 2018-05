VIDEO. Brésil: Spectaculaire effondrement d'une tour à Sao Paulo

Une tour de 24 étages occupée par des squatters dans le centre de Sao Paulo s'est effondrée. — Sebastiao Moreira

Spectaculaire incendie à Sao Paulo au Brésil. Une tour de 24 étages occupée par des squatters dans le centre de la ville s’est effondrée mardi après avoir été ravagée durant la nuit par les flammes. Miraculeusement, l’incendie et l’effondrement de la tour dans la capitale économique du pays n’ont apparemment pas causé le nombre élevé de victimes qu’on aurait pu redouter.

« Il y a des disparus, trois peut-être, et très probablement un mort », a déclaré Ricardo Peixoto, commandant des pompiers. « Nous ne savons pas combien de personnes se trouvaient dans la tour, donc nous ne savons pas si nous allons trouver davantage de victimes dans les gravats », a-t-il toutefois ajouté.

La tour qui s’est effondrée comme un château de cartes

Quelque 250 personnes qui vivaient dans la tour se sont fait connaître après l’effondrement du bâtiment, a déclaré Jose Roberto, un responsable de la sécurité de la métropole. La tour était squattée par des dizaines de familles, selon les médias locaux, et ils ont pu quitter l’immeuble en moins d’une demi-heure.

Les pompiers ont tweeté des images très impressionnantes montrant des flammes surgissant de la tour qui s’est ensuite effondrée comme un château de cartes dans une pluie d’étincelles. Une église voisine a été endommagée, selon des images télévisées.

57 véhicules et 160 pompiers déployés sur le site

« On a eu un appel vers 1 h 30 (4 h 30 GMT) et on est tout de suite venus », a déclaré le responsable des pompiers, « cinq étages de la tour étaient en feu. Mais 15 ou 20 minutes plus tard, le bâtiment s’est effondré ». Au total, 57 véhicules et 160 pompiers ont été déployés sur le site, selon un tweet des pompiers.

« C’est une tragédie qui devait arriver », a déclaré le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, Marcio Franca. « Cet immeuble ne disposait même pas des conditions minimales pour être habitable. L’Etat n’aurait pas dû le laisser être occupé ». Le chef des pompiers a confirmé le délabrement de la grande tour : « Aucune norme de sécurité n’était respectée, il y avait des installations électriques non adéquates, pas de sortie de secours et des montagnes d’ordures », a-t-il dit, « tout ce qu’il faut pour déclencher un incendie majeur ».