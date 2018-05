VIDEO. Donald Trump peut-il recevoir le prix Nobel de la Paix? Il préfère la jouer modeste

« Nobel ! Nobel ! Nobel ! » Quand la foule de ses partisans a scandé le mot lors d’un meeting dans le Michigan samedi, Donald Trump, savourant le moment, le rouge aux joues, a préféré la jouer modeste. Mardi, le président américain s’est déclaré touché par les propos de son homologue sud-coréen Moon Jae-in sur la possibilité qu’il reçoive le prix Nobel de la Paix, tout en soulignant que sa priorité était la paix sur la péninsule coréenne. « Le président Moon a été très gentil quand il l’a suggéré », a déclaré le président américain interrogé sur ce thème dans le Bureau ovale.

The crowd in Washington Township, Michigan, chants "Nobel! Nobel!" as President Trump talks about North Korea https://t.co/kJpWyc3OCW pic.twitter.com/5CttGVvcJD

« Je pense que c’était très généreux de sa part de faire cette déclaration mais le principal est d’y arriver (…) Je veux la paix », a-t-il ajouté, précisant par ailleurs que le lieu et la date de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un seraient annoncés dans les prochains jours.

Dans les faits, les nominations - secrètes - pour le prix Nobel 2018 sont closes depuis le 1er février, avant l’annonce du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Si prix Nobel il y a, il serait donc plutôt pour l’an prochain.

Certains doutent cependant que le prestigieux comité soit prêt à couronner Donald Trump seul. « Je ne pense pas qu’ils seraient à l’aise avec cette idée à moins qu’il y ait des résultats tangibles », estime Andy Keiser, un ancien responsable de l’équipe de transition du président américain, auprès du site The Hill.

Hey @realDonaldTrump! Get a hold of Putin, cut your arsenals significantly, and I'll put in a good word for you. #nuclearban pic.twitter.com/mShYugyZsl