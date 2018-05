Etats-Unis: Le secrétaire général de la Maison Blanche dément avoir traité Trump d'idiot

«It's total B.S.» Le secrétaire général de la Maison Blanche John Kelly a démenti lundi les affirmations d’une chaîne de télévision américaine selon laquelle il aurait qualifié le président Donald Trump d'« idiot ».

La chaîne NBC, citant plusieurs employés non identifiés de la Maison Blanche, actuels et anciens, a rapporté que John Kelly avait utilisé ce terme à plusieurs reprises pour parler du milliardaire, estimant être le seul rempart contre une catastrophe provoquée par les « pulsions erratiques d’un président qui a une approche discutable des problèmes politiques et des fonctions d’un gouvernement ».

Le général à la retraite a répliqué lundi après-midi, par une déclaration diffusée via la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders. « Je passe davantage de temps que quiconque en compagnie du président et nous avons une relation incroyablement franche et solide », a indiqué John Kelly. « Il sait toujours quelle est ma position et lui et moi savons que cette histoire est une connerie totale », a-t-il ajouté, utilisant les lettres politiquement correctes « BS » au lieu du mot grossier « bullshit ».

The Fake News is going crazy making up false stories and using only unnamed sources (who don’t exist). They are totally unhinged, and the great success of this Administration is making them do and say things that even they can’t believe they are saying. Truly bad people!