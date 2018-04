Scandale Windrush: Des citoyens britanniques illégaux dans leur propre pays

ROYAUME-UNI Nés dans des colonies britanniques et arrivés en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale, ils sont victimes d’une politique anti-immigration qui a conduit certains d’entre eux à perdre travail, logement et droits sociaux...

Des manifestants protestent contre le traitement réservé à la génération Windrush. — DHF/ZDS/WENN.COM/SIPA

Le scandale Windrush secoue le gouvernement britannique et a conduit en partie la ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, à démissionner, dimanche 29 avril.

Des citoyens britanniques qui deviennent illégaux dans leur propre pays du jour au lendemain à cause d’une législation anti-immigration. C’est ce qui arrive à la « génération Windrush », du nom de ces immigrants nés dans les Antilles britanniques, alors colonies anglaises, arrivés au Royaume-Uni entre 1948 et 1973 sur proposition du gouvernement.

Aucun document officiel de nationalité

A l’époque, le pays a besoin de main-d’œuvre pour la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont environ 500 000 « Windrush » à obtenir le droit de rester au Royaume-Uni en échange de leur travail. Malgré le racisme et les discriminations dont ils font parfois l’objet, ils se sentent Britanniques. Aucun document officiel de nationalité n’est établi par la suite, la carte d’identité n’existant pas au Royaume-Uni.

Imbroglio administratif sans fin

En 2012, Theresa May, alors ministre de l’Intérieur lance une grande campagne contre l’immigration illégale et durcit la législation britannique. Désormais, pour louer un appartement, trouver un travail, bénéficier de soins financés par la sécurité sociale, il faut pouvoir prouver sa citoyenneté britannique. Ce qui plonge les « Windrush » dans un imbroglio administratif sans fin. Certains perdent leur logement, d’autres n’arrivent plus à retrouver du travail.

Face au tollé soulevé par ces menaces d’expulsion, Theresa May a été contrainte de s’excuser auprès des dirigeants de ces pays lors d’un sommet du Commonwealth à Londres du 16 au 18 avril dernier. Lundi dernier, Amber Rudd avait dit « profondément regretter » cette situation, soulignant « l’importante contribution de la génération Windrush » au Royaume-Uni, et avait annoncé devant le parlement qu’ils pourraient obtenir la nationalité gratuitement tout en proposant des compensations financières à celles et ceux qui auraient été lésés.

Cela n’a pas suffi à lui éviter la démission. La ministre a également reconnu avoir menti en affirmant qu’elle n’était pas au courant que son ministère avait des objectifs chiffrés pour expulser les immigrés clandestins. Reste la question des compensations financière qui demeure floue pour toutes celles et ceux qui pourraient y prétendre.

