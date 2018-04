Etats-Unis: L'arbre planté par Trump et Macron avait une bonne raison de disparaître

Le petit mystère horticole et diplomatique de Washington semble élucidé. La photo de Donald Trump et Emmanuel Macron plantant un arbre, pelles dorées en main, a fait le tour du monde la semaine dernière, suivie ce week-end de l’image du même coin de jardin… vide.

Où avait donc pu passer la plantation chargée en symboles, une jeune pousse qui venait d’une forêt du nord de la France où périrent plus de 2.000 Marines américains pendant la Grande Guerre, amenée dans ses bagages par le président français ?

Avant que la polémique ne s’enracine, c’est la France qui a donné l’explication : l’arbre symbole de l’amitié franco-américaine a été placé en quarantaine. « C’est obligatoire pour tout organisme vivant importé aux Etats-Unis », a expliqué dimanche sur Twitter Gérard Araud, ambassadeur de France aux Etats-Unis. « Il sera replanté après ». L’Elysée a par ailleurs précisé au Huffington Post qu’il avait fallu une « faveur expresse » de Donald Trump pour que le frêle corps étranger du chêne échappe dans un premier temps à la loi.

It is in quarantine which is mandatory for any living organism imported to the US. It will be replanted afterwards. https://t.co/XyJRKTgPWW