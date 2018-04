VIDEO. Corée du Nord: Pyongyang invitera des experts étrangers pour la fermeture de son site nucléaire

Le leader coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in lors d'un sommet historique le 27 avril 2018. — NEWSCOM/SIPA

Tout s’accélère. Le dirigeant Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord allait inviter des experts sud-coréens et américains à assister à la fermeture de son site d’essais nucléaires, a annoncé dimanche la présidence sud-coréenne.

Lors de son sommet de vendredi avec le président sud-coréen Moon Jae-in, d'après Séoul, Kim Jong-un aurait déclaré « qu’il procéderait à la fermeture du site de tests nucléaires en mai et qu’il allait bientôt inviter des experts de Corée du Sud et des Etats-Unis pour révéler le processus à la communauté internationale de manière transparente », a indiqué la présidence sud-coréenne.

Les deux Corées ont confirmé leur "l'objectif commun d'obtenir, au moyen d'une dénucléarisation totale, une péninsule coréenne non nucléaire".

