VIDEO. Etats-Unis: Trump snobe à nouveau le dîner des correspondants de la Maison Blanche

Le président Donald Trump a préféré donner un meeting dans le Michigan plutôt que de se rendre au dîner annuel des correspondants de la Maison blanche. — Washington Township

On connaît son désamour pour les médias et les journalistes en particulier. Donald Trump a ostensiblement préféré aller à la rencontre de ses électeurs samedi à Washington… dans le Michigan, plutôt que de se frotter au gotha de la presse réuni à Washington DC pour le prestigieux dîner des correspondants de la Maison Blanche.

“Is this better than that phony Washington White House Correspondents’ Dinner? ... I could be up there tonight smiling like I love when they're hitting you, shot after shot. These people, they hate your guts,” Trump says at a rally in Michigan https://t.co/QJfOkCpVI5 #WHCD pic.twitter.com/qzlJZzQXpr — CNN (@CNN) April 29, 2018

« N’est-ce pas plus agréable qu’un dîner à la maison blanche avec des journalistes correspondants hypocrites ? » a demandé le président américain aux supporters venus l’acclamer au Michigan. « Je pourrais me tenir devant eux ce soir, souriant comme si j’appréciais leurs coups bas, les uns après les autres. Mais ces gens, je les déteste »

Donald Trump, qui attaque fréquemment les médias « malhonnêtes » et qualifie de « fake news » toute information négative à son encontre, snobe ainsi pour la deuxième année consécutive le dîner annuel des journalistes accrédités à la Maison Blanche, qui est traditionnellement l’occasion d’échanges de bons mots entre un humoriste et le président devant le tout-Washington et quelques stars d’Hollywood.

Trump enflamme la foule au Michigan

Le meeting, qui se déroulait dans un stade du Michigan, était le cinquième de Donald Trump dans la région de Detroit depuis le lancement de sa campagne présidentielle en 2015. Pendant plus d’une heure, Donald Trump a enflammé la foule sur les sujets les plus divers, du contrôle des frontières au commerce, aux accusations de collusion de sa campagne présidentielle avec la Russie et aux développements spectaculaires dans la péninsule coréenne.

Comme il l’a fait pendant sa campagne, Donald Trump a insisté sur le sort des Américains aux revenus modestes dans les régions industrielles socialement dévastées par la mondialisation. « Pendant trop longtemps, la loyauté des travailleurs du Michigan a été récompensée par une trahison pure et simple », a lancé le président républicain.

« Vous avez été trahis. Pendant des décennies vous avez reçu un coup violent après l’autre. Des accords commerciaux désastreux, que je suis en train de corriger », a dit Donald Trump.

Une attitude « hostile » du président envers les journalistes

Commentant la défaillance du président au dîner des correspondants de la Maison Blanche, l’historien Julian Zelizer a estimé sur le site The Atlantic que cette « absence se situe dans un contexte plus large ». « Non seulement le président est extrêmement hostile à la presse, en mettant sa légitimité en doute et en accusant les journalistes d’être des ennemis de l’Etat, mais il n’accepte personne à part la mouvance Fox News-Breitbart », les médias ultra-conservateurs qui le soutiennent, ajoute-t-il.

Le signe le plus clair de son rejet des médias est « sa décision de n’accorder qu’une conférence de presse, seul face aux journalistes, depuis qu’il a pris ses fonctions », poursuit l’historien.

La comédienne Michelle Wolf, chargée d’amuser le gotha des médias américains, devait évoquer l’actualité et peut-être aussi les récents scandales qui ont affecté des proches de Donald Trump, notamment le ministre chargé de l’Environnement Scott Pruitt et le médecin de la Maison Blanche Ronny Jackson, qui a renoncé à devenir le nouveau ministre des Anciens combattants. De quoi agacer un peu plus le président américain…