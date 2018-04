VIDEO. Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif, est mort

La fin d’un long combat pour Alfie et sa famille. Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif dont les parents s’étaient opposés à l’arrêt des soins contre l’avis des médecins, est mort ce samedi a annoncé sa famille.

« Notre bébé a déployé ses ailes cette nuit à 2h30. Nous avons le cœur brisé. Merci à tous pour votre soutien », ont écrit sur Facebook le père et la mère d’Alfie, décédé à 23 mois.

Le pape François s'est dit «profondément touché» par la mort du bébé. «Aujourd'hui, je prie spécialement pour ses parents, alors que Dieu l'accueille tendrement dans ses bras», a écrit le pape sur son compte Twitter.

La justice britannique avait rejeté mercredi un dernier recours de Kate James et Tom Evans qui, forts du soutien du pape et du gouvernement italien, demandaient de pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avaient proposé de l'accueillir. Le pape François s'était personnellement impliqué en faveur du garçonnet, lançant plusieurs appels pour le maintien en vie du bébé et recevant en audience privée Tom Evans.

Bishop Francesco Cavina of Carpi, who organized the meeting between Pope Francis and Thomas Evans, father of seriously-ill British toddler Alfie Evans, gave Vatican News the details of their conversation.https://t.co/N8xTIc9xq8