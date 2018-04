VIDEO. Sommet intercoréen: «Pas même une fourmi» ne pourrait tromper la garde rapprochée de Kim Jong-un

La voiture de Kim Jong-un lors du sommet intercoréen pour la paix le 27 avril 2018. — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Quand le maître de Pyongyang a franchi la frontière intercoréenne vendredi, il était escorté par une phalange de gardes du corps soigneusement choisis pour leur forme physique, leur allure, leurs capacités de tireur d'élite ou leur maîtrise des arts martiaux.

Vêtus de costumes et de cravates à rayures bleues et blanches, ils serraient de près Kim Jong-un à son approche de la Ligne militaire de démarcation pour une poignée de main historique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Et à l'issue de la session matinale de discussions, 12 gardes sont repartis en courant en formation très serrée autour de la voiture officielle qui emmenait Kim Jong-un au Nord. Cravate au vent, ils formaient un bouclier humain autour de la Mercedes noire sans plaques d'immatriculation. Cinq de chaque côté et deux derrière, tous le visage impassible.

Des heures de procédures de sécurité

La société nord-coréenne est l'une des plus étroitement contrôlées du monde. Mais s'agissant de la sécurité du dirigeant de la Corée du Nord, absolument rien n'est laissé au hasard. Les étrangers qui assistent aux événements auxquels Kim Jong-un est présent doivent endurer au préalable des heures de procédures de sécurité. Ils doivent remettre tous leurs engins électroniques, y compris leur téléphone.

Le Commandement de la garde, l'unité militaire chargée d'assurer la sécurité des hauts cadres du régime est une institution d'élite proche du coeur du pouvoir. Elle fournit toujours les pièces maîtresses des festivals annuels des fleurs kimjongilia et kimilsungia, qui honorent la mémoire des père et grand-père de Kim Jong-un.

«Bouclier protecteur»

Ri Yong Guk, un transfuge du Nord qui avait fait partie de la garde rapprochée de Kim Jong Il, écrivit en 2013 dans ses mémoires que le dirigeant nord-coréen était protégé par au moins six niveaux différents de sécurité lors de ses visites de terrain pour inspecter unités militaires, usines ou exploitations agricoles. «C'est l'un des boucliers les plus protecteurs du monde, au travers duquel pas même une fourmi ne pourrait passer», disait-il.

D'après la presse, les mesures de sécurité se sont encore renforcées sous le dirigeant actuel. Durant un défilé militaire marquant le 70ème anniversaire de la création de ses forces armées régulières en février, Pyongyang a fait étalage de trois sortes d'unités de sécurité chargées de protéger la vie de Kim Jong-un. On a vu souvent un général corpulent accompagner le leader, équipé d'une arme à feu dans son étui.

Lorsque la soeur de Kim Jong-un, Kim Yo Jong, fut dépêchée au Sud pour les jeux Olympiques d'hiver, on a pu voir également quel niveau de protection entourait la famille régnante à Pyongyang. Yo Young était accompagnée par des gardes du corps à la stature imposante, cheveux ras, lunettes de soleil et oreillettes.

>> A lire aussi: Poignée de main historique entre Kim Jong-un et Moon Jae-in