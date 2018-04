Visite aux Etats-Unis: La presse étrangère critique la stratégie d'Emmanuel Macron face à Donald Trump

Trois jours d'une visite d'Etat, du faste et des embrassades. L'offensive de charme d'Emmanuel Macron pour tenter d'obtenir des concessions de Donald Trump a parfois semblé tourner à l'avantage de l'Américain, qui n'a rien lâché sur le fond mais a donné le ton sur la forme.

Souvent tactile avec ses hôtes, le président français s'est cette fois fait largement dépasser par les gestes d'affection enthousiastes - et parfois même embarrassants - de son homologue.

Le Washington Post a publié en Une mercredi une photo de Donald Trump qui entraîne énergiquement son hôte en le tenant par la main, rappelant un peu un père pressé avec son fils.

Diversement interprétée, la scène a souvent été jugée un peu humiliante pour le Français. Et l'analyse de ce «body langage» informe la capacité de la France à peser face aux Etats-Unis sur leurs nombreux sujets de désaccords, en tête l'accord nucléaire sur l'Iran.

L'effet visuel est exactement à l'inverse de mai 2017, quand le Français avait suscité le buzz pour sa poignée de main musclée avec l'Américain. Le président Macron en avait alors clairement fait un instrument diplomatique.

«Il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques, mais ne rien surmédiatiser non plus», avait-il lancé. Mardi, juste avant de poser devant les photographes dans le Bureau ovale, le président américain s'écrie: «Nous avons une relation très spéciale. D'ailleurs je vais lui enlever quelques pellicules. Vous en avez un peu». Et d'épousseter de l'index la veste du Français surpris, qui finit par rire. L'image est passée en boucle sur les télés.

“When the aging gorilla is confronted with the much more virile, new alpha-male, he shows submissiveness by grooming the alpha-male, but the gesture is actually a vain attempt by the old gorilla to humiliate his much younger rival.”



— Jane Goodall

pic.twitter.com/fx85I1KwVy