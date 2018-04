Californie: Le «tueur du Golden State», auteur de multiples viols et meurtres, a-t-il été arrêté?

La conférence de presse de la procureure de Sacramento Anne Marie Schubert, le 25 avril 2018. — Philippe Berry / 20 Minutes

Le « tueur du Golden State », soupçonné de 12 meurtres et 50 viols dans les années 1970-80, a peut-être été retrouvé. La procureure de Sacramento, Anne Marie Schubert a annoncé ce mercredi que Joseph James DeAngelo, 72 ans avait été arrêté et inculpé pour deux meurtres.

Joseph James DeAngelo est soupçonné d'être le Golden State Killer. Il est soupçonné de 12 meurtres et 50 viols dans les années 70. Il a été arrêté hier à Sacramento et inculpé pour 2 meurtres 40 ans après les faits. Incroyable "Cold case" américain. #goldenstatekiller pic.twitter.com/K0zTdKSpTr — Philippe Berry (@ptiberry) April 25, 2018

Bruce Harrington, dont le frère et l'épouse de ce dernier ont été tués par le Golden State Killer va "pouvoir faire son deuil", 38 ans après les faits. #goldenstatekiller #ColdCase pic.twitter.com/TnqyHf8zsg — Philippe Berry (@ptiberry) April 25, 2018

FBI, journalistes, c'est blindé à Sacramento pour la conf de presse sur l'arrestation du #goldenstatekiller pic.twitter.com/xyIingzbhq — Philippe Berry (@ptiberry) April 25, 2018

« Mardi, un mandat d’arrestation a été déposé » à l’encontre de James DeAngelo, accusé de meurtres et viols avec circonstances aggravantes, et identifié après quarante années de recherches grâce à des analyses d’ADN, a expliqué la procureure du district de Sacramento, Anne Marie Schubert, lors d’une conférence de presse.

« Tout le monde avait peur »

Il entrait par effraction la nuit chez ses victimes, les attachait, puis les violait. Les deux premiers meurtres ont eu lieu en février 1978.

DeAngelo, également surnommé « le violeur de l’est », ou « le tout premier harceleur nocturne », est suspecté d’avoir commis 12 meurtres, environ cinquante viols et 120 cambriolages en Californie entre 1976 et 1986, selon le FBI. L’âge de ses victimes allait de 14 à 41 ans. La plupart de ses crimes avaient eu lieu aux alentours de Sacramento, mais certains s’étaient déroulés dans la baie de San Francisco, et tout au sud de la côte californienne, jusque dans le comté d’Orange.

« Tout le monde avait peur », explique l’agent du FBI Marcus Knutson sur le site de la police fédérale. « Il est temps pour toutes les victimes de respirer et (…) de mettre fin à l’anxiété dont ils ont souffert ces quarante dernières années » et « de guérir », a déclaré Bruce Harrington, la voix tremblante, lors de la conférence de presse. Son frère et sa belle-sœur ont été assassinés en 1980 chez eux, et Joseph James DeAngelo est suspecté d’être leur meurtrier.