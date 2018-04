VIDEO. Emmanuel Macron et Donald Trump, l'amour au zénith?

RELATIONS (PLUS QUE) DIPLOMATIQUES Les deux présidents ont été très très proches lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis...

Emmanuel Macron et Donald Trump devant la Maison Blanche, le 24 avril 2018. — Ron Sachs/NEWSCOM/SIPA

Jeux de mains, jeux de vilains ? Le président Emmanuel Macron a entamé lundi une visite de trois jours aux Etats-Unis, faisant de lui le premier chef d'Etat à se rendre à Washington depuis l'élection de Donald Trump. Et il les deux présidents ont affiché leur très (très) grande amitié.

Multiples bises intempestives et accolades bien viriles, on ne compte plus les petits gestes d'attention qu'ils ont eu l'un envers l'autre. A tel point que certains moments ont versé dans le loufoque, voire dans l'embarras. Alerte malaise...

