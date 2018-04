VIDEO. Etats-Unis: Des camions s'alignent sur l'autoroute pour empêcher un homme de se jeter d'un pont

Mardi soir, alors qu’un homme menace de se jeter d’un pont surplombant une autoroute, la police de Détroit (Michigan) a fait appel à plusieurs poids lourds pour désamorcer la situation.

Explications. Les autorités locales ont été informées vers 1h du matin (heure locale) qu’un homme menaçait de se jeter du haut d’un pont enjambant l’autoroute 696, relate Fox2 News sur son site internet.

La police a alors demandé à 13 conducteurs de poids lourds de s’aligner sur toute la longueur de l’autoroute pour amortir la chute de l’homme au cas où il passerait à l’acte.

Sur place, étaient présentes les polices d’État du Michigan, de Huntington Woods (dans la banlieue de Détroit) et du comté d’Oak Park accompagnées de négociateurs. Vers 4h du matin, l’homme s’est finalement ravisé avant de redescendre de la rambarde. L’homme a ensuite été conduit dans un hôpital de la région pour une évaluation psychologique.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o