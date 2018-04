Une masseuse poursuit Stan Lee pour agression sexuelle

L'auteur des comics Marvel Stan Lee — WENN

Une masseuse a porté plainte pour agression sexuelle contre le célèbre Stan Lee, créateur d’une foison de super-héros Marvel, l’accusant notamment d’attouchements inappropriés lors de faits qui se seraient produits l’année dernière à Chicago.

Dans sa plainte déposée lundi, Maria Carballo accuse le scénariste et éditeur de 95 ans de s’être caressé devant elle et de l’avoir touchée avec ses parties génitales. Selon le texte, les faits remontent à avril 2017, quand le créateur de Spider-Man et des Avengers, entre autres, s’est rendu à Chicago pour une convention de comic-books. Une version démentie par l’avocat de Stan Lee. « C’est une personnalité connue et je pense que c’est de l’extorsion », a déclaré Jonathan Freund au Chicago Tribune. « Il a 95 ans, je ne pense pas qu’il ferait ça », a-t-il ajouté.

Caresses et foot-massage

Maria Carballo affirme dans sa plainte avoir été envoyée à deux reprises dans la suite de Stan Lee. Durant le premier massage, ce dernier se serait caressé devant elle. Elle aurait alors mis fin au massage et serait partie.

Stan Lee se serait alors excusé, via l’employeur de la masseuse. Elle serait ensuite revenue pour un second rendez-vous, au cours duquel elle aurait utilisé ses pieds pour le masser. Le scénariste aurait alors placé le pied de la masseuse sur ses parties génitales, avant qu’elle ne mette fin encore une fois au rendez-vous.

« Après avoir vu d’autres femmes se battre pour être traitées avec dignité et respect, j’ai décidé : moi aussi », a-t-elle expliqué dans un communiqué en référence au mouvement #MeToo, apparu dans la foulée des révélations sur le producteur déchu d’Hollywood, Harvey Weinstein. Maria Carballo demande au moins 50.000 dollars de dommages et intérêts.