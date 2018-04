VIDEO. Attaque à Toronto: Le suspect s'est revendiqué des Incels, un mouvement misogyne

« La rébellion des ''Incel'' [célibataires involontaires] a commencé. Nous allons renverser tous les Chad et les Stacy. Gloire au gentleman suprême Elliot Rodger. » Ce message, qui fait référence à des termes de la sphère masculiniste a été publié sur Facebook par l’auteur présumé de l'attaque à la camionnette de Toronto quelques minutes avant de passer à l’acte.

Des doutes ont plané sur l’authenticité d’une photo et d’une capture d’écran qui ont circulé sur plusieurs forums, lundi soir. Mais mardi, Facebook a officiellement confirmé à 20 Minutes que le message avait bien été publié par Alek Minassian sur son compte personnel. Mardi matin, ce jeune homme de 25 ans a été inculpé pour 10 meurtres avec préméditation.

We’ve just obtained this Facebook post from the accused Alek Minassian, suspected in the #yongeandfinch mass casualty. Posted early this afternoon. FYI Incel=involuntarily celibate. Elliot Rodger killed 6 ppl at UCSB in 2014 before killing himself @globalnewsto pic.twitter.com/W84xt3D85I