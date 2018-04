VIDEO. Visite aux Etats-Unis: Donald Trump époussette les pellicules d'Emmanuel Macron

Malaise à la Maison Blanche. Le président américain Donald Trump a rallongé ce mardi la liste des marques de sympathie diplomatique, lors de la visite d'Etat de son homologue français, en ajoutant le balayage des pellicules sur le costume de son invité, en l’espèce son homologue français Emmanuel Macron.

Le président américain a effectué ce geste très surprenant juste avant que les deux dirigeants ne posent pour les photographes de presse dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Emmanuel Macron a semblé quelque peu gêné d’une telle sollicitude.

How do you possibly respond to this situation? pic.twitter.com/fOmF8QHzIJ