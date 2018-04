Marathon de Londres: Décès de Matt Campbell, ancien candidat de la version anglaise de «Masterchef»

Matt Campbell, ancien candidat à la version britannique de l’émission de cuisine Masterchef, est décédé dans des circonstances tragiques lors du marathon de Londres, ce dimanche 22 avril. Le jeune homme de 29 ans a succombé à un malaise à seulement six kilomètres de l’arrivée, ont annoncé ce lundi les organisateurs de la course.

Matt Campbell avait parcouru 36,2 kilomètres lorsqu’il s'est effondré. Malgré un traitement médical immédiat sur place, le jeune homme est décédé à l’hôpital. Les causes exactes de sa mort n’ont pas encore été établies. L’organisation du marathon de Londres a fait part de sa « profonde tristesse » et exprimé ses condoléances à la famille du disparu.

Matt avait décidé de courir le marathon de Londres pour soutenir l’association caritative The Brathay Trust, pour laquelle il a récolté plus de 12.000 livres (13.680 euros), et en mémoire de son père, Martin, décédé en 2016. « Je n’ai pas les mots pour dire à quel point je me sens honoré d’être invité à courir le marathon par le @brathaytrust », écrivait-il sur son compte Twitter en février dernier.

Words can’t describe how honoured and humbled I feel to be asked to run this year’s @LondonMarathon behalf of @BrathayEvents/@Brathay in memory of my Father, Martin Campbell. Thank you so much for asking me, what a birthday present ☺️https://t.co/pwrrtfmPTY