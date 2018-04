VIDEO. Chine: 18 morts dans l'incendie présumé criminel d'une maison de karaoké

Au moins 18 personnes ont été tuées et cinq autres blessées mardi dans l’incendie d’un établissement de karaoké dans le sud de la Chine, un acte présumé criminel selon la police, qui a annoncé avoir interpellé un suspect.

Le drame a eu lieu peu après minuit dans un bâtiment de trois étages de la ville de Qingyuan, dans la province méridionale du Guangdong, avant d’être maîtrisé moins d’une heure plus tard, selon la police locale.

A suspected arson fire ripping through a KTV house killed 18 people and injured another five early Tuesday in Qingyuan City, south China's Guangdong Province, local police said https://t.co/lfui1GVeaw pic.twitter.com/FaxV2AA1iz