L'ex-président George Bush hospitalisé au lendemain des obsèques de son épouse

Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, 93 ans, a été hospitalisé au Texas dimanche, au lendemain dess obsèques de son épouse Barbara, pour une « infection qui s’est diffusée dans le sang », a annoncé lundi son porte-parole.

« Le président Bush a été admis à l’hôpital Houston Methodist hier matin après avoir attrapé une infection qui s’est diffusée dans le sang. Il répond aux traitements et semble se remettre », a écrit son bureau dans un communiqué retweeté par son porte-parole Jim McGrath.

