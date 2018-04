Canada: Une camionnette fonce sur des piétons à Toronto, le chauffeur présumé arrêté

A ce stade, on ne sait pas s’il s’agit d’un accident ou d’un acte délibéré. Une camionnette a renversé des piétons dans le centre de Toronto, lundi, et « huit à dix » personnes ont été blessées, a indiqué la police de la capitale économique canadienne. Un témoin cité par CTV affirme que le véhicule a «tout renversé» sur un trottoir.

La police a indiqué sur Twitter que « la collision » a eu lieu à 13H27 locales (19H27 heure de Paris) sans préciser s’il s’agissait d’un acte délibéré ou d’un accident.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl