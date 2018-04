Corée: Séoul arrête les haut-parleurs qui diffusaient K-pop et propagande à la frontière avec le Nord

Séoul a fait taire ce lundi les haut-parleurs géants qui diffusaient haut et fort des messages de propagande aux soldats nord-coréens déployés à la frontière.

Il s’agit là d’un geste de conciliation en amont du sommet intercoréen qui aura lieu vendredi 27 avril entre les deux pays. Les dirigeants des deux Corée se rencontreront dans la partie sud de la zone démilitarisée qui sépare Nord et Sud.

Pour montrer sa bonne volonté, la Corée du Sud a donc éteint ses haut-parleurs. Ces derniers diffusaient depuis longtemps un mélange d’informations, de musique K-pop et de messages de propagande appelant les soldats du Nord à faire défection.

