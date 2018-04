Avant de célébrer le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, un autre événement de taille est prévu : la naissance du troisième enfant de Kate Middleton. Et preuve que l’accouchement est imminent, la duchesse de Cambridge vient d’être admise à la maternité du Saint Mary’s Hospital (Londres).

Kate Middleton est arrivée de Kensington Palace avec le prince William en voiture, a annoncé le palais sur Twitter. Le terme de sa grossesse était effectivement prévu ce lundi, et les chaînes de télé sont en place devant la maternité depuis quelques jours déjà.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.