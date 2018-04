Etats-Unis: Un tireur nu tue quatre personnes dans un restaurant

Un tireur nu a tué quatre personnes et en a blessé au moins deux autres dimanche dans un restaurant de la banlieue de Nashville, dans l’Etat américain du Tennessee, selon la police. La fusillade a éclaté à 3h25 locales dans un restaurant de gaufres ouvert 24h/24 à Antioch, au sud-est de Nashville. Trois des victimes sont mortes sur le coup et une quatrième est décédée à l'hôpital, selon la police.

« Un client a affronté le tireur et lui a enlevé son arme. Il était nu et s’est enfui en courant. Il s’agit d’un homme blanc aux cheveux courts », a indiqué la police dans un premier communiqué. Dans un autre communiqué, publié un peu plus tard, la police a dit rechercher un homme de 29 ans, Travis Reinking, domicilié dans la ville de Morton, dans l’Illinois, située à environ 725 km plus au nord.

In a statement regarding the @WaffleHouse shooting in #Antioch @MayorBriley says, “It’s a tragic day for our city anytime people lose their lives at the hands of a gunman.“ pic.twitter.com/ihq9ldiL8J