Afghanistan: Un attentat-suicide contre un centre d'enregistrement électoral fait au moins 48 morts

Un attentat suicide a eu lieu dans un bureau d'enregistrement pour les élections à Kaboul, en Afghanistan, le 22 avril 2018. — SHAH MARAI / AFP

Un attentat-suicide ce dimanche à Kaboul, en Afghanistan, contre un centre administratif délivrant les cartes d’inscription sur les listes électorales a fait au moins 48 morts et 112 blessés, selon un premier bilan, ont rapporté des sources responsables.

Un kamikaze s’est fait exploser parmi la foule, à l’entrée du centre où les électeurs récupèrent leur pièce d’identité avant de s’inscrire sur les registres électoraux. « Nous savons maintenant que le gouvernement est incapable de nous protéger », hurle un homme face au désastre, insultant crûment le président Ashraf Ghani, avant d’être coupé par la télévision (privée) Tolo News.

« Mort au gouvernement », « Mort aux talibans », crie la foule autour de lui, désignant les papiers et photos d’identité ensanglantés éparpillés sur le sol. Cependant les talibans ont fait savoir via leur porte-parole, Zabihullah Mujahid, que « nos Moudjahidines n’ont rien à voir avec l’attaque d’aujourd’hui », rejetant implicitement la responsabilité sur le groupe Etat Islamique (EI).

Des législatives en octobre

C’est la première attaque enregistrée à Kaboul contre un centre préparant les listes électorales pour les législatives du 20 octobre depuis le début des inscriptions le 14 avril. Cette semaine, trois employés de la commission électorale (IEC) et deux policiers avaient été enlevés dans la province de Ghor (centre) et libérés 48 heures plus tard après intervention des anciens. Les responsables locaux avaient accusé les talibans.

Pour les responsables de l’IEC, l’insécurité est la principale menace pesant sur l’organisation des élections. Le dernier attentat contre la capitale afghane remonte à un mois tout juste, le 21 mars, Premier jour du nouvel an perse : il avait fait plus d’une trentaine de morts et au moins 70 blessés. L’EI avait revendiqué l’opération commise par un kamikaze à pied.