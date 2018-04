VIDEO. Pourquoi la Corée du Nord annonce mettre fin à ses essais nucléaires

Fini les essais. Le leader de la Corée du Nord Kim Jong-un a annoncé ce samedi la fin des tests nucléaires et balistiques de son régime. La nouvelle est spectaculaire, d’autant qu’elle intervient unilatéralement, en amont du sommet prévu le 27 avril entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef nord-coréen. Kim Jong-un doit également rencontrer le président américain Donald Trump entre fin mai et début juin.

Pourquoi cette annonce avant même le début des discussions officielles ? Selon plusieurs spécialistes de la politique nord-coréenne, il n’y a pourtant pas de surprise : « La bonne nouvelle, c’est que le régime a choisi de lui-même d’arrêter ses essais. La mauvaise, c’est qu’il n‘a donc plus besoin de faire d’essai », explique Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, et enseignant à Sciences Po.

Kim Jong-un n’a pas vraiment fait un pas vers la dénucléarisation du monde en expliquant ce samedi que l’arme atomique est « la ferme garantie que nos descendants pourront jouir de la vie la plus digne et heureuse du monde ». Mais les appareils diplomatiques se sont malgré tout félicités de la nouvelle.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que « la décision va aider à apaiser la situation dans la péninsule coréenne et faire avancer le processus de dénucléarisation ainsi que les efforts en vue d’une solution politique ». L’Union européenne a salué « une étape positive », la Corée du Sud a parlé de « progrès significatif » et Donald Trump, dans un tweet, de « gros progrès ! ».

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.