Visite d’État aux Etats-Unis: Le cadeau de Macron à Trump? «Une bouture d'un chêne du Nord de la France»

Tout un symbole. Alors qu’Emmanuel Macron doit s’envoler lundi matin pour une visite d’État de trois jours aux Etats-Unis, on en sait un peu plus sur le futur cadeau présidentiel.

C’est le journaliste de Fox News Chris Wallace, qui a interviewé Emmanuel Macron à l'Elysée, qui a vendu la mèche : le président français va offrir à son homologue américain Donald Trump un jeune plant de chêne.

Il s’agit d’une « bouture d’un chêne du Nord de la France qui, espère-t-il, sera planté sur le terrain de la Maison Blanche pour symboliser la ténacité de cette amitié ».

Dans cette interview que diffusera dimanche Fox News Sunday, Emmanuel Macron confie « ne jamais se demander » si le président Trump achèvera son mandat, selon un extrait dévoilé à l’avance.

.@FoxNewsSunday EXCLUSIVE: Chris Wallace sits down with French President @EmmanuelMacron ahead of his state visit to the U.S.



The interview airs Sunday on FOX (check your local listings for times) and on Fox News Channel at 2p and 7p ET. https://t.co/wbzAiC3O4h pic.twitter.com/XfBQjkDeWd